Çin'de çığ düştü: Binlerce turist mahsur kaldı

Çin'in kuzeybatısında kar yağışının son 10 gündür etkili olduğu bölgede çığ sebebiyle Hemu köyüne giden yol kapandı. Bazı turistler helikopterlerle tahliye edilirken, yaklaşık 1000 kişi mahsur kaldı.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çığ düşmesi sonucu yaklaşık 1000 turistin bir köyde bulunan tatil köyünde mahsur kaldığı açıklandı. Metrelerce kar olan bölgede hava koşullarının tahliye çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

Reuters'ın aktardığına göre, Kazakistan, Rusya ve Moğolistan sınırına yakın Hemu köyü yolu çığ sebebiyle ulaşıma kapandı. Son 10 gündür kar yağışının devam ettiği ve çığlar sebebiyle yolun günlerdir kapalı olduğu ifade edilen bölgede, bazı turistlerin haftasonu helikopter ile güvenli bölgelere tahliye edildiği bildirildi. Kar yağışının onlarca çığı beraberinde getirdiği, bazı bölgelerde kar kalınlığının 7 metreyi aştığı bilgisi paylaşıldı.

'Daha önce bu kadar sık çığ düştüğüne şahit olmamıştık'

Yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki yolu açma çalışmaları bir hafta önce başlamıştı. Karla birlikte yol üzerinde bulunan kaya, enkaz ve ağaç dallarının başlatılan kurtarma ve kar temizleme çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede, arama-kurtarma ekipleri yolu açmak için kürek ve kazı makineleriyle çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin aktardığına göre, askeri bir helikopterin bölgeye un ve yakıt gibi temel ihtiyaçları ulaştırmak üzere yola çıkması beklenirken, uçuş bu sabah ertelendi.

Altay bölgesindeki karayolları yetkilileri, arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına 53 personel ve 31 aracın katıldığı bilgisini verdi. Otoyol İdare Bürosu Başkanı Zhao Jinsheng, CCTV'ye yaptığı açıklamada, "Çığ durumu nispeten özel bir durum; daha önce bu kadar çok kar yağışı görmüştük ama bu kadar sık çığ düştüğüne şahit olmamıştık" diye konuştu. Hemu köy yolunun çığ sebebiyle son 4 kilometresinin halen kapalı olduğunu aktaran yetkili, çalışmaların bir süre daha sürmesini beklediğini söyledi.