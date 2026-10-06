Çin'de çölün metrelerce altından çıkarılan servet: Üretim kapasitesi 26 milyon tona ulaştı

Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) verilerine göre, ülkenin en büyük çöl petrol sahası konumundaki Hade-Fuman'da yürütülen çalışmalarda yeni bir dönüm noktasına ulaşıldı. Taklamakan Çölü'nde 6 bin metreyi aşan derinliklerde gerçekleştirilen ultra derin petrol ve doğal gaz çıkarma faaliyetleri son dönemde büyük bir ivme kazandı. Yapılan çalışmalar sonucunda sahadaki toplam üretim miktarı 26 milyon ton sınırını geride bıraktı.

Yüzlerce kuyuda yüksek kapasiteye ulaşıldı

Zorlu coğrafi koşullara sahip Hade-Fuman Petrol Sahası'nda bugüne kadar toplam 485 adet ultra derin kuyu açıldı. Teknik çalışmalar neticesinde bu kuyuların 464 adedi 10 bin tonun üzerinde üretim kapasitesine sahip hale geldi. Sahada yer alan 133 kuyu ise 100 bin tonun üzerindeki yüksek performansıyla dikkat çekti. Elde edilen bu sonuçlar, bölgeyi ülkenin en kritik ultra derin enerji üretim merkezlerinden biri konumuna getirdi.

Tarım Havzası devasa rezervler barındırıyor

Sahanın konumlandığı Tarım Havzası, barındırdığı zengin yeraltı kaynaklarıyla öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, havza genelinde 5 milyar tonun üzerinde kanıtlanmış petrol ve doğal gaz rezervi bulunduğunu gösteriyor. Dikkat çeken bir diğer unsur ise söz konusu enerji rezervlerinin yarısından fazlasının ultra derin katmanlarda yer alması oluyor.