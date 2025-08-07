Çin’de doğum politikası sil baştan! Çocuk sahibi olanlara teşvik verilecek

  1. Ekonomim
Çin'de hükümetin doğum oranlarını artırmayı amaçlayan ilk ülke çapındaki sübvansiyonu kapsamında, ebeveynlere üç yaşın altındaki her bir çocuğu için yılda 3.600 yuan (375 sterlin; 500 dolar) teklif ediliyor.

Çin düşen doğum oranlarına karşı önlem alıyor. Ülke uzun yıllar dünyanın en kalabalık ülkesiydi. Tahtını geçen yıl Hindistan’a kaptırdı.

1979 yılında tek çocuk politikası uygulandı

Ülkede 1 milyar 400 milyon kişi yaşıyor. Nüfusun hızlı artmaması için 1979 yılından 2016 yılına kadar tek çocuk politikası sürdürüldü. 2021’e kadar 2 çocuğa, ardından sınır 3 çocuğa çıkarıldı.

Çin’de şimdi çocuk sahibi olmayı teşvik eden politikaları hayata geçiriyor. Çin’de çocuk bakımına sübvansiyon programı 28 Temmuz’da yayımlandı.

 Çocuk sahibi olanlara teşvik verilecek

Ailelere her çocuk için yılda 3600 yuan yani 502 dolar verilecek. Yardım birinci, ikinci ve üçüncü çocuk ayrımı gözetilmeksizin çocuk 3 yaşına gelene kadar devam edecek. Uygulamadan her yıl 20 milyona aşkın ailenin yararlanması bekleniyor.

 Doğum oranı düşmeye devam ediyor

Ülkedeki doğum oranı, iktidardaki Komünist Parti'nin yaklaşık on yıl önce tartışmalı tek çocuk politikasını kaldırmasından sonra bile düşmeye devam ediyor. Ülkede 2024 yılında 9.5 milyon bebek doğdu. Sayı 2016 yılındakiyle neredeyse aynı.

Ülkenin 1,4 milyarlık nüfusu da hızla yaşlanıyor ve bu durum Pekin'in demografik endişelerini artırıyor.

