  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çin'de eski bakan, rüşvet suçlamasıyla idama mahkum edildi
Takip Et

Çin'de eski bakan, rüşvet suçlamasıyla idama mahkum edildi

Çin'de eski Tarım ve Kırsal İşler Bakanı Tang Rıncien, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'de eski bakan, rüşvet suçlamasıyla idama mahkum edildi
Takip Et

Çim'in Cilin eyaletinin Çangçun şehrinde görülen davada mahkeme, Tang'ın, 2007 ile 2024 yılları arasında, Gansu Eyaleti Valiliği ve Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı dahil yürüttüğü görevlerde, 268 milyon yuan (37,57 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Tang'ın, konumunu kötüye kullanarak bazı kişi ve kuruluşlara işletme hakları, proje ihaleleri ve iş ayarlamalarıyla haksız kazanç sağladığını belirten mahkeme, eski Bakan'a "rüşvet" suçundan 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Çin kanunlarına göre sanığın cezası, 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yolsuzluk soruşturmalarının yürütülmesinden sorumlu Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu (MDİK), Mayıs 2024'te Tang hakkında, "parti disiplinini ve kanunları ihlal" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

2020-2024 yıllarında Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı yapan 63 yaşındaki Tang, Aralık 2024'te görevinden alınmış ve partinden ihraç edilmişti.

Eski Bakan hakkında nisanda rüşvet suçlamasıyla dava açılmış, davanın ilk duruşması temmuzda görülmüştü.

Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?Ev almayı düşünenler dikkat! Konut kredisinde oranlar değişti: 1 milyon TL'nin ödemesi ne kadar?Ekonomi
Adana, İstanbul, İzmir, Ankara… Bakanlıktan yağmur uyarısı; sıcaklık 4 dereceye kadar düşecekAdana, İstanbul, İzmir, Ankara… Bakanlıktan yağmur uyarısı; sıcaklık 4 dereceye kadar düşecekGündem
Dünya
Avrupa’da göçmenlere 'iyi vatandaş' şartı: Oturum hakkı zorlaşıyor
Avrupa’da göçmenlere 'iyi vatandaş' şartı: Oturum hakkı zorlaşıyor
Moldova’da genel seçimi AB yanlısı iktidar partisi kazandı
Moldova’da genel seçimi AB yanlısı iktidar partisi kazandı
İsrail giderek yalnızlaşıyor
İsrail giderek yalnızlaşıyor
‘Meşruiyet’ bedeli Gazze mi?
‘Meşruiyet’ bedeli Gazze mi?
Netanyahu: Gazze'de ateşkes için Trump'ın sunduğu teklif üzerinde çalışıyoruz
Netanyahu: Gazze'de ateşkes için Trump'ın sunduğu teklif üzerinde çalışıyoruz
Afganistan, tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktı
Afganistan, tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktı