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Çin’de heyelan felaketi: 4 kişi öldü, 8 kişi aranıyor

Çin’in başkenti Pekin ve ülkenin kuzeyindeki Hebei eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelan sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 8 kişi kayboldu. Sel nedeniyle 4 bin 400 kişi ise tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Çin’de heyelan felaketi: 4 kişi öldü, 8 kişi aranıyor
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Çin’de şiddetli yağışlar sonucu taşan nehirler ile su kanalları, sel ve heyelana neden oldu. Şiddetli yağışlar başkent Pekin ve çevresindeki bölgelerde etkili olurken Hebei eyaletinin kuzeyinde yaşanan heyelanda 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de kayboldu. Pekin’in Miyun banliyösünde ise su baskınlarının ve heyelanların birçok köyü tehdit etmesi nedeniyle 4 bin 400 kişi tahliye edildi.

Yetkililer, ayrıca 10 binden fazla kişinin elektrik kesintilerinden de etkilendiğini belirtti. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Hebei bölgesindeki tahribatın giderilmesi için 50 milyon yuan (yaklaşık 6,9 milyon dolar) değerinde bir bütçe hazırlandığı belirtildi.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 41 nehrin taştığı, küçük ve orta çaplı nehirler ile dağlık bölgelerdeki akarsular için sel uyarılarının yapıldığı belirtildi. Bakanlık, şiddetli yağışların önümüzdeki 3 gün boyunca devam edeceği ve afet risklerinin artacağı konusunda da uyarılarda bulundu. Çin Meteoroloji İdaresi tarafından yapılan açıklamada da bugün için en yüksek sel alarmına geçildiği aktarıldı.

Başkent Pekin’in Pinggu bölgesinde 2 yol yüksek risk nedeniyle ulaşıma kapatılırken, komşu Shanxi bölgesinde ise şiddetli akıntılar yolların hasar görmesine, ağaçların ve tarlaların sular altında kalmasına neden oldu.

Saniyede 6 bin 550 metreküp su akışı kaydedilmişti

Yetkililer, Datong bölgesinde sel sırasında aracının içinde yolculuk ederken kaybolan bir sürücüye ilişkin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yetkililerin dün yaptığı açıklamada ise Miyun baraj gölünde saniyede 6 bin 550 metreküp su akışı kaydedildiği belirtildi.

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