Çin'de inşa edilen üç kuleli dev güneş enerjisi santrali hizmete girdi

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Yenilenebilir enerji yatırımlarını sürdüren Çin, teknolojik altyapısıyla öne çıkan kapsamlı bir projeyi daha kullanıma sundu. Qinghai eyaletine bağlı Gonghe bölgesinde PowerChina Grubu tarafından hayata geçirilen tesis, ülkenin ilk üç kuleli fotovoltaik ve güneş termik santral projesi olma özelliğini taşıyor.

Yüksek üretim kapasitesi ve ileri teknoloji

Toplam elektrik üretim kapasitesi 1 milyon kilovat olarak açıklanan tesis; güneş enerjisi depolama, elektrik-ısı dönüşümü ve fotovoltaik üretim sistemlerini entegre biçimde bünyesinde barındırıyor. Proje kapsamında yer alan 10 bin 310 adet helyostat, yaklaşık 500 bin metrekarelik devasa bir alana yayılıyor.

Yıllık üretim ve çevresel katkı

Tam kapasiteyle çalışmaya başlayan dev santralin, yıllık ortalama 2,2 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretmesi hedefleniyor. Temiz enerji arzını artırması beklenen bu tesisin, bölgenin enerji ihtiyacını karşılarken aynı zamanda karbon emisyonunun azaltılmasına da önemli katkı sağlaması öngörülüyor.