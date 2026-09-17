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Çin’de insansı robot kontrolden çıktı, geliştiricisine saldırdı (Video)

Çin’deki bir insansı robot gösterisi sırasında robotun geliştiricisine aniden tekme atması şaşkınlığa neden olurken, mühendis ikinci tekmeden de son anda kurtuldu.

Haber Merkezi
İHA
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Çin’de insansı robot kontrolden çıktı, geliştiricisine saldırdı (Video)
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Çin’de bir insansı robotun tanıtımı sırasında beklenmedik anlar yaşandı. Gösteri esnasında robot, kendisini geliştiren mühendise aniden tekme attı.

Tekmenin etkisiyle mühendisin elindeki uzaktan kumanda yere doğru savruldu. Mühendis, robotun ikinci tekmesinden son anda kaçmayı başardı. Olayda mühendisin herhangi bir şekilde yaralanmadığı belirtildi.

Robot ise yaşanan kısa süreli hareketliliğin ardından dövüş sanatlarını andıran bir selam vererek gösteriyi sonlandırdı.

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