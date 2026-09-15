Çin’de konut fiyatları geriledi: Yeni düzenlemeler piyasayı canlandırabilecek mi?

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Çin’de beş yıldır devam eden emlak gerilemesi ağustosta da sürdü. Ülkede yeni konut fiyatları aylık bazda yüzde 0,17 düşerken, ikinci el konut fiyatlarındaki gerileme hızlandı. Konut piyasasındaki zayıflığın iç talebi sınırlaması nedeniyle gözler Pekin’in yeni destek adımlarına çevrildi.

Yeni konut fiyatları ağustosta yüzde 0,17 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, 70 şehirde yeni konut fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 0,17 geriledi. Yeni konut fiyatları temmuz ayında ise yüzde 0,18 düşmüştü. Böylece yeni konut fiyatlarındaki gerileme ağustosta da devam etti. İkinci el konut piyasasında ise düşüş hızlandı. İkinci el konut fiyatları ağustosta yüzde 0,31 gerilerken, temmuz ayındaki düşüş yüzde 0,29 olmuştu.

Pekin’den kapsamlı emlak düzenlemeleri

Beş yıldır süren emlak gerilemesi Çin’de iç talep üzerinde baskı oluştururken, Pekin konut piyasasını desteklemek amacıyla yeni politika adımları açıkladı. 28 Ağustos’ta duyurulan kapsamlı düzenlemeler arasında ön satış modelinin sona erdirilmesi de yer alıyor. Yeni yaklaşım, müteahhitleri konutları ön satış yerine tamamlandıktan sonra sunmaya yönlendirmeyi hedefliyor. Düzenlemeler ayrıca müteahhitlerin hisse ve tahvil satışları üzerinden finansman sağlamalarını desteklemeyi öngörüyor.

Mortgage vadesi 40 yıla çıkarıldı

Yeni düzenlemeler kapsamında konut alıcılarının kullanabileceği azami mortgage vadesi de 30 yıldan 40 yıla çıkarıldı. Moody’s Ratings analistlerine göre daha uzun vadeli krediler, kısa vadede konut satışlarına sınırlı doğrudan destek sağlayabilir. Düzenlemelerin zaman içinde konut piyasasına yönelik güvenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Ancak daha uzun vadeli mortgage imkanının yaş ve teminat sınırları nedeniyle sınırlı sayıda borçluya ulaşabileceği belirtiliyor.

Konut fiyatlarındaki düşüş riski devam ediyor

Yeni düzenlemeler, konut fiyatlarının düşmeye devam etmesi halinde oluşabilecek özkaynak kayıplarını ise doğrudan ele almıyor. Konut satışlarının 2028’e kadar gerilemeye devam etmesi beklenirken, emlak piyasasındaki zayıflığın sürmesi Çin ekonomisi açısından önemli bir gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

Pekin ve Şanghay’da ikinci el fiyatlarındaki artış yavaşladı

Birinci kademe şehirlerde ise tablo diğer bölgelere kıyasla daha dirençli olsa da ivme kaybı dikkat çekti. Pekin ve Şanghay gibi birinci kademe şehirlerde ikinci el konut fiyatları ağustosta ortalama yüzde 0,08 yükseldi. Ancak bu artış, temmuz ayında kaydedilen yüzde 0,23’lük yükselişin oldukça altında kaldı. Pekin ayrıca geçen ay yerleşik olmayanların konut alım kurallarını gevşetti. Başkent, Şanghay’ın ardından yaklaşık on yıldır uygulanan kısıtlamaları kaldırdı.

Yeni model müteahhitlerin finansman maliyetini artırabilir

Ön satış modeline ilişkin yeni düzenlemelerin ise müteahhitler açısından kısa vadeli maliyetleri artırma ihtimali bulunuyor. Projelerin tamamlanıp teslim edilmesine kadar satış gelirlerine erişimin sınırlanması, müteahhitlerin finansman maliyetlerini artırabilir. Bu durumun kısa vadede emlak yatırımları üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürerken, Pekin’in yeni düzenlemelerinin piyasadaki güveni ne ölçüde yeniden tesis edeceği ve satışlardaki gerilemeyi tersine çevirip çeviremeyeceği yakından izleniyor.