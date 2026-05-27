Çin’de lüks tüketim yavaşladı: Fransız lüks devi 13 yıl sonra kepenk indirdi

Fransız lüks mağaza zinciri Galeries Lafayette, Çin'deki ilk büyük mağazasının açılışı üzerinden 13 yıl geçtikten sonra, 27 Mayıs'ta kapıya kilit vurdu. Marka, kararını son yıllarda satışların düşmesiyle açıkladı.

Lüks pazarı, yükselen orta sınıf sayesinde 2010'ların ortasında güçlü bir büyüme yaşamıştı. Ancak Covid-19 pandemisi, emlak kriziyle Çin iç tüketimi sert biçimde frenlenince sektör de yeni ekonomik gerçeklere uyum sağlamakta zorlandı.

Jing Daily yazarı Lisa Nan, Çin'de lüks sektörünün büyüdüğü bir on yıla tanıklık ettik. Bu yıllar içinde Çinli tüketici çok olgunlaştı. Lüks tüketimi ve markaları artık çok daha iyi tanıyor. Dolayısıyla bu dünyaya alıştı ve zevkleri incelip daha sofistike hale geldi" diye durumu açıklıyor ve ekliyor:

"Bugünün genç tüketicilerine baktığımızda, artık belki sadece markaların kendisine değil, daha çok sürükleyici pop-up mağazalara ve Çin'deki sayısız pazarlama girişimine ilgi duyduklarını görüyoruz.”

Lisa Nan, lüks Fransız markasının Çin'deki tüm gayrimenkul varlıklarını yeniden değerlendirme niyetini daha önce açıkladığını da hatırlatarak, "Bu nedenle bu kararın, bu noktaların konumlarının epey elverişsiz olması nedeniyle alınmış içsel bir tercih olduğunu düşünüyorum” diyor ve şöyle devam ediyor:

"Perakende sektörü söz konusu olduğunda, Çin gerçekten büyük bir sınamayla karşı karşıya; bu yalnızca Galeries Lafayette için değil, Lane Crawford için de geçerli."

Çin'deki varlığını koruyor

Kapanıştan bir gün önce, müşteriler son fırsatlardan yararlanmak için mağazada ağır ağır dolaşırken, çalışanlar satılmayan ürünleri ve vitrin mankenlerini paketliyordu.

Pekin'deki mağazanın birkaç adım ötesinde ofisi bulunan, finans sektöründe çalışan Qian Linlin, öğle aralarındaki kısa molalarda ara sıra uğradığı bu alışveriş merkezinin kapanacağını duyunca şaşırarak şunları söyledi:

"Müşteri sayısının fazla olmadığını fark etmiştim ama bir gün aniden kapanıp gideceğini hiç hayal etmezdim. Açıldıktan sonra, o dönem burası simge bir binaydı ve biz gençler alışverişe hep buraya gelirdik. Geriye sadece anılarımız kaldı."

Yasak Kent'in üç kilometre batısında yer alan, altı katlı ve 48.000 metrekarelik bu büyük mağaza, süresiz olarak kapılarını kapatmadan önce içindeki çanta, kıyafet, ayakkabı ve çocuk oyuncaklarını azaltıyordu.

“Bu bir veda değil”

Buna karşın Galeries Lafayette, Çin başkentini tamamen terk etmeyecek. Fransız grup yaptığı açıklamada, "Üzülmeyin, bu bir veda değil. Yakında tekrar görüşürüz Pekin” diye yazdı. Aksine, marka bundan böyle daha işlevsel, marka ve ürün seçkisine daha fazla odaklanan mağazalar açmayı planlayarak açıklamaya şöyle devam etti:

"Tüketicilerin geleneksel büyük mağaza modeline dair beklentileri önemli ölçüde değişti. Günümüz müşterileri giderek daha fazla kolaylık, daha kaliteli hizmet, daha anlamlı deneyimler ve daha yüksek bir iyi olma hissi arıyor.”

Galeries Lafayette, bu kapanışın Çin'deki varlığını sorgulanır hale getirmediğinin de altını çiziyor. Şanghay, Şenzen ve özel idari bölge Makao'daki mağazalar faaliyetlerini sürdürecek.