Çin'de ordunun zirvesinde ihraç: İki üst düzey komutan partiden atıldı

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Çin'de askeri ve siyasi kademede dikkat çeken bir tasfiye kararı alındı. Çin yönetimi, ordunun en üst düzey isimleri arasında yer alan Zhang Youxia ve Liu Zhenli'nin Komünist Parti ve ordu ile ilişiğinin kesildiğini duyurdu.

Karara gerekçe olarak parti ilkelerine aykırı davranılması, disiplin ihlalleri ve yolsuzluk iddiaları gösterildi.

Xi'nin en yakınındaki isim de listede

İhraç edilen isimlerden Zhang Youxia, Devlet Başkanı Xi Jinping'in yardımcısı konumunda bulunuyor ve Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Zhang, uzun süredir Xi'nin ordudaki en yakın müttefiki olarak biliniyordu.

Diğer isim Liu Zhenli ise Merkezi Askeri Komisyon üyesi olarak görev yapıyor ve Müşterek Kurmay Başkanlığı görevini üstleniyordu.

Soruşturma ocakta başlamıştı

İki isim hakkındaki süreç yeni değil. Yetkili birimlerin ocak ayında başlattığı incelemelerin ardından Zhang ve Liu, ağustos ayı sonunda Devlet Merkezi Askeri Komisyonu'ndan çıkarılmıştı.

Son kararla birlikte ihraç süreci resmileşti.

Suçlamalar: Klikleşme ve kişisel zenginleşme

Resmi açıklamalarda iki eski komutanın siyasi disiplin ve parti kurallarını ağır şekilde ihlal ettiği belirtildi. Açıklamalarda parti içinde klik ve hizip oluşturma, sadakatsiz ve dürüst olmayan davranışlar sergileme gibi ifadeler yer aldı.

Belgelerde ayrıca siyasi ve ekonomik usulsüzlüklerin iç içe geçtiği, yolsuzluk yoluyla kişisel zenginleşme ile görevi ihmal ve makamı kötüye kullanma eylemlerinin birlikte görüldüğü kaydedildi. İki ismin parti disiplinini uygulamadığı ve yakın çevresini denetlemediği de suçlamalar arasında sayıldı.

Politbüro'da onaylandı, dosya savcılığa gidiyor

İhraç kararı, Devlet Başkanı Xi Jinping'in başkanlık ettiği Politbüro toplantısında onaylandı. Bundan sonraki aşamada iki isimle ilgili ceza dosyalarının incelenmek üzere askeri savcılığa gönderilmesi bekleniyor.

Zamanlama dikkat çekti

Kararın zamanlaması da dikkat çekti. Adım, Xi Jinping'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere ABD'ye yapacağı ziyaretin birkaç gün öncesinde ve parti yönetimi ile disiplin konularının ele alınacağı ekim ayındaki kritik toplantıdan haftalar önce geldi.