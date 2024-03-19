Çin’de pandemi sonrası evlilik patlaması

Dünyanın en büyük 2. nüfusuna sahip Çin’de dokuz yıldır düşmekte olan evlilikler, COVID-19 pandemisi nedeniyle evlilik planlarını erteleyen gençlerin etkisiyle 2023’te yüzde 12.4 sıçrama kaydetti.

Hükümetin uzun yıllar sürdürdüğü tek çocuk politikası gibi nüfusu kısıtlayıcı önlemlerini gevşetmesi ve ebeveyn ve eğitim desteklerini artırmasının da etkisiyle 2023’te ülkede 7,68 milyon evlilik gerçekleşti. Resmi verilere göre bu rakam yine de 2013 yılında görülen 13,47 milyon zirvesinin çok altında.

Gelecek on yılda yaklaşık 300 milyon Çinlinin emekliye ayrılması beklenen ülkede hükümet hızla azalan ve yaşlanan demografik tabloyu düzeltmek için çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Bir diğer Asya ekonomisi Güney Kore’de de benzer bir eğilim yaşanıyor. Dünyanın en düşük doğum oranına sahip ülkede, hükümetin salı günü yayınladığı istatistiklere göre 2023’te yapılan evlilikler 11 yıl aradan sonra ilk kez artış kaydetti ve 193 bin çift dünya evine girdi.

Bu, 2022’ye göre yüzde 1’lik bir artışa denk geliyor. Güney Kore’de de pandemi sürecinde evliliklerin ertelenmiş olması, 2023’teki artışı destekleyen en önemli unsur.