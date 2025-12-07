Çin'de robot polisler göreve başladı: Kural ihlali yapanları kaydediyor

Çin’in teknoloji merkezi Hangzhou kentinde, trafik kontrolü için tasarlanan yapay zekâ destekli robot "Hangxing No. 1" hizmete başladı.

Çin’in ana devlet yayıncısı CCTV’nin aktardığına göre kamera ve sensörlerle donatılan robot, trafik ve yaya akışını yönetiyor, ayrıca kural ihlallerini kaydedip sesli uyarılar yapıyor.

Robot, yerel trafik polisinin taktik birimiyle işbirliği içinde geliştirildi ve resmi denemelerine 1 Aralık’ta başlandı.

Robot, müfettişlerin çalışmalarını desteklemek ve trafik düzenlemesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Gelişmiş kamera ve sensörleri sayesinde araç ve yaya akışını yönetebiliyor.

Kask takmayanı tespit ediyor

Çin medyasına göre, 1 metre 80 santimetrelik insansı araç, ihlalleri tespit ediyor ve nazik sesli uyarılar yapıyor.

Hangxing No. 1, gerçek trafik polislerinin jestlerine dayalı olarak “ileri” veya “dur” gibi tipik trafik yönlendirme işaretlerini taklit edebiliyor. Ayrıca dijital bir düdüğe sahip ve trafik ışığı sistemleriyle senkronize çalışabiliyor.

Robot, kask takmamak, dur çizgisini ihlal etmek ya da yetkisiz yerlerden karşıya geçmek gibi kural ihlallerini gerçek zamanlı kaydediyor. İhlal anında, kuralları nazikçe hatırlatan bir sesli uyarı yayımlıyor.

Trafik polisi yetkilileri, sistemin kavşaklarda doğrudan öğrenmeye devam edebildiğini belirtiyor. Gelecekte, robotun başvuru bilgileri verebilmesi, güvenlik konuşmaları yapabilmesi ve karmaşık sesli iletişim kurabilmesi için dil modelleriyle geliştirilmesi planlanıyor.

Makineye güç veren değiştirilebilir pil sistemi, yaklaşık 6 ila 8 saat çalışma süresi sağlıyor ve robot kendi kendine şarj istasyonuna dönebiliyor.

Çin'in insansı robotları

Çin, robot teknolojisi konusunda üstünlüğünü sürdürüyor. İnsansı robot Agibot, üç günde 100 kilometreden fazla mesafe kat edip dünya rekoru kırmıştı.

Tek bir "robotik beyinle" birden fazla somutlaşmış robot formuna uyum sağlayabilen Ling Şu adlı robot ise çok yönlü hareket kabiliyetine sahip ve karmaşık arazi koşullarına uyum sağlayabiliyor. Araştırmacılar, robotun, örneğin bir e-ticaret deposunda bir eliyle bir raftan bir paketi alırken diğer eliyle bir tarayıcı tutabileceğini belirtiyor.

IFA 2025 Berlin fuarında karides pişiren R1 robotu da mutfakta yardımcı olmanın ötesinde sağlık sektöründe, refakatçi veya bakım robotu veya turizm alanlarında da kullanılabilecek.