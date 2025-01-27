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Çin'de sanayi şirketlerinin kârları yüzde 3 azaldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları, yılın son ayındaki toparlanmaya rağmen 2024'te yıllık bazda yüzde 3,3 geriledi.

Haber Merkezi
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Çin'de sanayi şirketlerinin kârları yüzde 3 azaldı
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Ulusal İstatistik Bürosundan (UİB) yapılan açıklamaya göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,76 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı, Ocak-Aralık 2024 döneminde 7,43 trilyon yuana (1,04 trilyon dolar) ulaştı.

Sanayi şirketlerinin karları, Aralık 2024'te yüzde 11 artarak önceki 4 aydaki düşüşü tersine çevirse de 2024 genelinde yüzde 3,3 azaldı.

Karlılık, devlete ait şirketlerde yüzde 4,6 azalırken, özel sektör işletmelerinde yüzde 0,5 arttı. Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nde faaliyet gösteren şirketler dahil yabancı şirketlerin karları ise bir önceki yıla göre 1,7 düştü.

Çin'de sanayi şirketlerinin karları geçen yıl ağustosta yüzde 17,8, eylülde yüzde 27,1, ekimde yüzde 10 ve kasımda yüzde 7,3 azalmıştı.

Canlandırma tedbirlerinin etkileri henüz reel ekonomiye yansımadı

Sanayi karlılığındaki düşüş, dünyanın en geniş sanayi üretimine sahip Çin'de zayıf iç talep, deflasyon, gayrimenkul sektöründeki düşüş gibi kronikleşen problemlerin ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

Çin'de hükümet ve ekonomi yönetiminden sorumlu kurumlar, geçen yıl eylül sonundan itibaren bazı canlandırma tedbirleriyle ekonomik büyümeyi teşvik etmeye yönelik adımlar atsa da bunların etkilerinin henüz reel ekonomiye yansımadığı gözleniyor.

Çin ekonomisi, 2024'te yüzde 5 büyüyerek hükümetin "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini zor da olsa yakalamıştı.

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