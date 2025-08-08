Çin'de sel ve heyelan felaketi: 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayboldu

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve heyelanlara neden oldu.

Yaşanan afetlerde 10 kişi öldü

Yaşanan afetlerde 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişiden haber alınamıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bölgede tam kapsamlı kurtarma ve sel önleme çalışmaları yapılması talimatı verdi.

Ayrıca, şiddetli sağanak bazı bölgelerde elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini devre dışı kalmasına yol açtı.