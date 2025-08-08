  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çin'de sel ve heyelan felaketi: 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayboldu
Takip Et

Çin'de sel ve heyelan felaketi: 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayboldu

Çin'de iki gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani seller ve toprak kaymaları sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi ise kayboldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'de sel ve heyelan felaketi: 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayboldu
Takip Et

Xinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 2 gündür etkili olan şiddetli yağışlar, ani sellere ve heyelanlara neden oldu.

Yaşanan afetlerde 10 kişi öldü

Yaşanan afetlerde 10 kişi hayatını kaybederken, 33 kişiden haber alınamıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bölgede tam kapsamlı kurtarma ve sel önleme çalışmaları yapılması talimatı verdi.

Ayrıca, şiddetli sağanak bazı bölgelerde elektrik ve telekomünikasyon hizmetlerini devre dışı kalmasına yol açtı.Çin'de sel ve heyelan felaketi: 10 kişi yaşamını yitirdi, 33 kişi kayboldu - Resim : 1

Zafer Partisi Lideri Özdağ: İç barış için üreten ve hakça bölüşen bir düzeni kurmak zorundayızZafer Partisi Lideri Özdağ: İç barış için üreten ve hakça bölüşen bir düzeni kurmak zorundayızGündem

 

Dünya
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 50 milyon dolar ödül koydu
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya 50 milyon dolar ödül koydu
Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı
Belçika Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini çağırdı
Almanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldı
Almanya'dan kritik İsrail kararı: Askıya aldı
Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
İspanya F-35 defterini kapadı! Avrupa’dan Eurofighter veya FCAS alacak
İspanya F-35 defterini kapadı! Avrupa’dan Eurofighter veya FCAS alacak
ABD Başkanı Trump, Rus petrolü ticaretinde Çin ve Hindistan'a karşı jeopolitik baskı arayışında
ABD Başkanı Trump, Rus petrolü ticaretinde Çin ve Hindistan'a karşı jeopolitik baskı arayışında