Çin'de şiddetli yağış: Köprü çöktü, 11 kişi öldü

Çin'de şiddetli yağışlar ektili oluyor. Xinhua ajansının haberine göre, Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle bölgede yer alan bir otoyoldaki köprü kısmen çöktü.

Çökme sonucu birçok aracın nehre düştüğü, 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.