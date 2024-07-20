Çin'de şiddetli yağış: Köprü çöktü, 11 kişi öldü
Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlardan dolayı bir otoyoldaki köprünün kısmen çökmesi sonucu 11 kişi ölürken, 30’dan fazla kişi de kayıp.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'de şiddetli yağışlar ektili oluyor. Xinhua ajansının haberine göre, Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar ve sel sebebiyle bölgede yer alan bir otoyoldaki köprü kısmen çöktü.
Çökme sonucu birçok aracın nehre düştüğü, 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.