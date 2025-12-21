Çin’de tarihi keşif: Deniz altında Asya’nın en büyük altın yatağı bulundu

Çin’den gelen açıklama, madencilik dünyasında büyük ses getirdi. Yetkililer, ülkenin ilk deniz altı altın yatağının, Çin’in doğusunda yer alan Şandong eyaleti açıklarında keşfedildiğini duyurdu. Jiaodong Yarımadası açıklarında tespit edilen rezervin, Asya’da şimdiye kadar bulunan en büyük deniz altı altın yatağı olduğu belirtildi.

Toplam altın rezervi 3 bin 900 tonun üzerine çıktı

Keşfin büyüklüğüne ilişkin kesin bir miktar açıklanmazken, resmi verilere göre bu yeni yatağın eklenmesiyle Şandong eyaletindeki toplam altın rezervi 3 bin 900 tonun üzerine çıktı. Söz konusu miktar, Çin'in bilinen toplam altın rezervlerinin yaklaşık yüzde 26'sına karşılık geliyor.

Yaklaşık 450 milyar yuan yatırım yapıldı

Uzmanlar, deniz altında tespit edilen bu rezervin Çin'in uzun vadeli maden politikaları ve kaynak güvenliği açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Pekin yönetiminin son yıllarda mineral arama faaliyetlerine hız verdiği, 2021'den bu yana bu alana yaklaşık 450 milyar yuan yatırım yapıldığı belirtiliyor.Son keşif, Çin'de art arda gelen büyük ölçekli altın bulgularının devamı olarak değerlendiriliyor. Daha önce ülkenin kuzeydoğusunda 1.400 tonun üzerinde altın barındırdığı açıklanan büyük bir kara yatağı bulunmuş, bu keşif 1949'dan bu yana tek seferde gerçekleştirilen en büyük altın bulgusu olarak kayıtlara geçmişti.