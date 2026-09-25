Çin’de turistlerin ödeme yöntemi değişiyor: Tencent’ten yeni uygulama

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Tencent, Çin’e gelen uluslararası ziyaretçilerin günlük harcamalarında mobil ödeme sistemlerini daha rahat kullanabilmesi için ödeme altyapısını genişletiyor. Şirketin Weixin Pay sistemi üzerinden sunduğu hizmetler, yabancı kullanıcıların Çin'deki işletmelerde QR kod aracılığıyla ödeme yapabilmesine imkan sağlıyor.

Uluslararası cüzdanlarla bağlantı genişliyor

Tencent'in sınır ötesi ödeme platformu TenPay Global, farklı ülkelerde kullanılan dijital cüzdan ve ödeme sistemleriyle Weixin Pay arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor. Bu yapı sayesinde ziyaretçilerin Çin'de ödeme yapabilmek için yeni bir ödeme hesabı oluşturmak yerine, desteklenen ülkelerde kullandıkları mevcut dijital cüzdanlarla işlem yapabilmesinin önü açılıyor.

PayPal kullanıcıları da sisteme dahil ediliyor

Tencent'in yeni adımlarından biri de PayPal ile kurulan iş birliği oldu. Buna göre, başlangıçta ABD'deki PayPal kullanıcılarının Çin'deki Weixin Pay üye iş yerlerinde QR kod üzerinden ödeme yapabilmesi planlanıyor. Hizmetin ilerleyen dönemde başka pazarlardaki kullanıcılara da açılması hedefleniyor.

Yabancı kartlarla Weixin Pay kullanımı artıyor

Tencent'in verilerine göre, Çin'de uluslararası banka kartlarını Weixin Pay'e bağlayarak gerçekleştirilen yabancı ziyaretçi işlemleri yılın ilk dört ayında yıllık bazda yaklaşık yüzde 80 arttı. Şirket, uluslararası kart kullanan ziyaretçilerin sisteme daha kolay adapte olabilmesi amacıyla ücret avantajları ve ödeme yönlendirmeleri gibi ek uygulamaları da devreye alıyor.

Tencent ödeme ağını genişletiyor

Tencent, yabancı ziyaretçilerin Çin'deki günlük harcamalarında daha fazla ödeme seçeneğine ulaşabilmesi için uluslararası dijital cüzdanlarla bağlantılarını artırıyor. Şirketin hedefi, farklı ülkelerden gelen ziyaretçilerin Çin'de kullandıkları ödeme yöntemleri üzerinden işlem yapabilmesini kolaylaştırmak ve mobil ödeme deneyimini daha erişilebilir hale getirmek.