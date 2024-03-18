Çin’de uçan taksi satışta

Çinli drone üreticisi EHang Holdings online ticaret platformu Taobao’da EH216-S model uçan taksisinin ticari satışlarına başladı.

Taobao’da ticari satışları başlayan uçan taksinin fiyatı 2,39 milyon yuan (333.060 dolar).

Otonom hava taşıtları ve yolcu taşıma araçları geliştiren EHang, EH216-S model uçan taksisi için Çin’in sivil havacılık otoritesinden (CAAC) onay sertifikasyonunu ekim ayında almıştı. CAAC'nin bu kararıyla Çin otonom uçan taksileri onaylayan ilk ülke olmuştu.

EHang uçan taksi hizmetini ilk kez 2021 yılında tanıtmıştı.

Elektrikli ve dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebilen EH216-S, iki yolcu taşıyabiliyor. Saatte 100 kilometre hıza çıkabilen ve 25 dakika boyunca uçabilen aracın yolcu/kargo limiti ise 225-270 kilogram civarında.