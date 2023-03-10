Çin'de üçüncü Şi Cinping dönemi

Çin Ulusal Halk Kongresi'ndeki yapılan oylamada, Şi Cinping delegelerin oy birliği yeniden devlet başkanı seçildi.

Devlet başkanı yardımcılığına Han Cıng, meclis başkanlığına ise Cao Licı seçildi. 2013 ve 2018 yıllarında iki kez devlet başkanı seçilen Şi, 5 yıllığına yeniden seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde devlet başkanlığını üçüncü dönme taşıyan ilk isim oldu. Şi, ayrıca Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığını da sürdürdü.

Şi'nin devlet başkanlığını üçüncü dönemde sürdüreceğinin işareti, Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle verilmişti. Değişiklikle devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural kaldırılmış, böylece Şi'nin üçüncü döneminin önü açılmıştı.