Çin'de uluslararası terörle mücadele zirvesi başladı

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Çin Halk Silahlı Polis Gücü'nün (PAP) ev sahipliğinde düzenlenen Büyük Çin Seddi-2026 Uluslararası Terörle Mücadele Forumu, başkent Pekin'de kapılarını açtı. "Terörle Mücadelede İşbirliğini Geliştirmek ve Ortak Yurdumuzu Birlikte Korumak" temasıyla gerçekleştirilen üç günlük etkinlik, dünya genelinden 62 ülke ve uluslararası kuruluştan 320'den fazla temsilciyi bir araya getirdi.

Çin'den çok taraflılık ve işbirliği çağrısı

Açılış töreninde konuşan Çin Halk Silahlı Polis Gücü Genelkurmay Başkanı Korgeneral Zhao Dongfang, değişen ve gelişen terör tehditlerine karşı uluslararası toplumun ortak anlayış geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Zhao; çok taraflılığın savunulması, bilgi paylaşımının güçlendirilmesi, yapay zeka ve akıllı teknolojilerden yararlanılması ile terörizmin temel nedenlerine yönelik kapsamlı önlemler alınması çağrısında bulundu.

Yeni nesil tehditler ve teknoloji gündemde

13-15 Ekim tarihleri arasında sürecek forum boyunca güvenlik alanındaki teknolojik gelişmeler ve yeni nesil tehditler dört ana başlık altında ele alınıyor. Programda insansız sistemler ile yapay zekanın terörle mücadeledeki rolü, denizlerde terörizmin önlenmesi, stratejik hedeflerin korunması ve sınır bölgelerindeki sızmaların engellenmesi gibi kritik konular masaya yatırılıyor.