Çin'de Uzun Yürüyüş'ün 90. yılı: Tarihi rota yeniden izlenecek

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Çin'de Kızıl Ordu'nun Uzun Yürüyüş zaferinin 90. yıl dönümü dolayısıyla ülke çapında özel bir medya kampanyası başlatıldı. Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı tarafından düzenlenen kampanya, 8 Eylül'de başladı. “Uzun Yürüyüş Ruhunu Yaşatmak, Ulusal Yeniden Canlanma Davasını İlerletmek – Gazeteciler Uzun Yürüyüş Rotasını Yeniden İzliyor” temasıyla yürütülen çalışma kapsamında gazeteciler, tarihi güzergâhı yeniden takip edecek.

Gazeteciler tarihi güzergâhı yeniden izleyecek

Kampanya kapsamında gazeteciler ağırlıklı olarak Kızıl Ordu'nun Birinci Cephe Ordusu tarafından kullanılan güzergâhı takip edecek. Çalışmalar kapsamında İkinci ve Dördüncü Cephe orduları ile 25. Ordu'nun izlediği rotalarda da saha faaliyetleri gerçekleştirilecek. Gazeteciler, devrim döneminden kalan tarihi alanları ziyaret ederek Uzun Yürüyüş'ün zorlu yolculuğunu yeniden ele alacak. Ayrıca güzergâh üzerindeki bölgelerde son 90 yılda yaşanan değişimler de kayıt altına alınacak.

Kampanya 15 bölgeyi kapsayacak

Medya kampanyası Çin'de 15 eyalet düzeyindeki bölgeyi kapsayacak. Gazetecilerin saha çalışmaları Jiangxi, Fujian, Guangdong, Hunan, Guangxi, Guizhou, Chongqing, Yunnan, Sichuan, Qinghai, Gansu, Henan, Hubei, Ningxia ve Shaanxi'de gerçekleştirilecek. Kampanyayla Uzun Yürüyüş'ün inanç, azim, birlik ve adanmışlık ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması ve Çin'in yeni dönemdeki kalkınma sürecine katkı sağlanması hedefleniyor.

Uzun Yürüyüş nedir?

Uzun Yürüyüş, Çin İşçi ve Köylü Kızıl Ordusu'nun Ekim 1934 ile Ekim 1936 arasında gerçekleştirdiği tarihi yürüyüşü ifade ediyor. Kızıl Ordu'nun farklı birlikleri, Kuomintang güçlerinin kuşatmasını aşarak Çin'in güneyinden ve orta kesimlerinden kuzeybatıya doğru ilerledi. Yürüyüş sırasında karlı dağlar, bataklıklar ve zorlu doğa koşulları aşıldı. Kızıl Ordu'nun ana birlikleri Ekim 1936'da Gansu eyaletinde buluşarak Uzun Yürüyüş'ü tamamladı.

Çin'de Uzun Yürüyüş, Çin Komünist Partisi ve Kızıl Ordu tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu süreçten doğan “Uzun Yürüyüş Ruhu” ise kararlılık, fedakârlık, dayanışma ve zorluklar karşısında mücadeleyi sürdürmenin simgesi olarak tanımlanıyor.