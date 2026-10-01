Çin'de yakıt ihracatına kısıtlama getirildi

Çin, iç arzı desteklemek için bazı yakıt sevkiyatlarını iptal etti.

Nakliye ve alım işlemlerinde yer alan ve kamuoyuna açıklama yapma yetkileri olmadığı için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre, benzin ve dizel de dahil olmak üzere sevkiyatlar etkilendi.

Bloomberg'ün yetkililerden aktardığına göre sevkiyatlar, önümüzdeki hafta tatil arasının sona ermesinin ardından Ekim ayının sonlarına doğru yeniden başlatılabilir, ancak Rusya ve Orta Doğu'daki aksaklıklar nedeniyle dünyanın arz sıkıntısıyla boğuştuğu bir dönemde, Çin ihracatındaki herhangi bir aksama alıcılar ve tüccarlar tarafından yakından izleniyor.

Çin'in kargo alımlarını azaltmasıyla Asya'da yakıt fiyat farkları keskin bir şekilde yükseldi.

Sinopec Grubu ve Sinochem gibi devlet şirketleri, ülkenin yakıt ihracatına hakim durumda ve bu yakıtları büyük ölçüde petrol devlerine ve ticaret şirketlerine gönderiyorlar; bunlar da sırayla diğer Asya ülkelerine tedarik sağlıyor. Çin, Güney Kore gibi devlerin gerisinde kalarak Asya'nın en büyük yakıt ihracatçısı olmasa da, zorlu zamanlarda tedariki hayati önem taşıyor.