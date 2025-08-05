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Çin'de yeni salgın alarmı: Vaka sayısı 7 bini geçti

Çin’in Guangdong eyaletindeki Foşan kentinde, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan chikungunya virüsü vakalarında artış gözlemleniyor. Yetkililer şimdilik önlemlerle yayılımı yavaşlatmayı başardı.

Haber Merkezi
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Çin'de yeni salgın alarmı: Vaka sayısı 7 bini geçti
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Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Foşan kentinde, sivrisineklerin taşıdığı chikungunya virüsü vakalarında artış yaşanıyor.

Yetkililer vaka sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu

Yetkililer, kentte tespit edilen vaka sayısının 7 bini geçtiğini duyurdu. Ancak alınan önlemler sayesinde, virüsün yayılma hızının yavaşladığı bildirildi.

Foşan'da özellikle Shunde bölgesinde son beş gün içinde vaka sayısında azalma gözlemlendi. Yetkililer, bu düşüşün enfeksiyon kontrol çabalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Ancak, Guangdong genelinde olumsuz hava koşullarının sivrisinek popülasyonunu artırdığı ve bu durumun tehlikeyi devam ettirdiği ifade edildi.

Halk önlem alması için uyarıldı

Dünya Sağlık Örgütü, chikungunya virüsünün sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaştığını ve ateş ile eklem ağrılarına neden olduğunu belirtiyor. Virüs nadiren ölümcül olsa da, hastaların tedavisi için onaylanmış iki aşı bulunuyor. Yetkililer, halkı sivrisinek ısırıklarından korunma konusunda uyararak, gerekli önlemleri almaya çağırıyor.

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