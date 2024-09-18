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Çin’den 9 ABD şirketine yaptırım kararı

Çin, Tayvan'a silah satan 9 ABD şirketine yaptırım uygulayacak.

Haber Merkezi
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Çin’den 9 ABD şirketine yaptırım kararı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'a silah satışı nedeniyle ABD ordusuyla bağlantılı dokuz firmaya karşı önlemler alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sierra Nevada Corporation ve Stick Rudder Enterprises LLC'nin de aralarında bulunduğu firmalara karşı alınan önlemler çarşamba günü yürürlüğe girdi.

Açıklamada, Çin'deki kuruluşların ve bireylerin bu firmalarla işlem yapmasının yasaklandığı belirtildi. Alınan önlemler arasında bu firmaların Çin'deki mülklerinin dondurulması da var.

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