Çin'den AB ve Almanya'ya net mesaj: Aramızda ticaret savaşı olmamalı

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Çin-Avrupa Birliği hattında tansiyon yükselirken Pekin'den gerilimi düşürmeye yönelik açıklama geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, 21 Eylül'de telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündemini serbest ticaretin korunması, korumacılık eğilimleri ve Çin-AB ekonomik ilişkileri oluşturdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Vang Yi, "Çin ve AB kapsamlı stratejik ortaktır. Aramızda bir ticaret savaşı yaşanmamalı" mesajını verdi.

Almanya'dan yapıcı rol beklentisi

Vang, Berlin ile stratejik iletişimi güçlendirmek istediklerini belirtti. Karşılıklı güven ve kazan-kazan esasına dayalı işbirliğinin doğru tercih olduğunu vurguladı.

Ayrıca Almanya'nın AB içerisinde rasyonel ve pragmatik bir tutum sergilemesini, serbest ticaret çizgisini savunarak olumlu bir rol oynamasını beklediklerini dile getirdi.

Alman Bakan Wadephul ise Çin ile ekonomik bağları ilerletmek istediklerini ve AB-Çin arasındaki pürüzlerin diyalogla aşılması gerektiğini ifade etti.

Kavganın merkezinde stratejik sektörler var

Pekin'in tepkisinin arkasında AB'nin yeni sanayi planları bulunuyor. Çin, özellikle elektrikli otomobiller, bataryalar, güneş panelleri ve kritik ham maddelerde getirilen menşe ve sübvansiyon kurallarının Çinli üreticileri dışarıda bırakmasından endişeli.

Çin tarafı, AB'nin korumacı adımlar yerine açık işbirliği ve istişare yolunu seçmesi gerektiğini savunuyor.