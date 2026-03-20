Çin’den ABD ile ticaret savaşını önleyecek ‘Paris’ hamlesi: Diyalog kanalları açılıyor

Pekin’in "stratejik özerklik" doktrini çerçevesinde şekillenen bu adım, Washington ile ilişkilerde yeni bir denge arayışı olarak yorumlanıyor. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Paris’teki temasların ardından oluşturulan iletişim kanallarının sadece sembolik bir iyi niyet beyanı değil, somut bir "çatışma önleme mekanizması" olarak işleyeceği vurgulandı.

Diplomatik satranç: Hem uzlaşı hem kararlılık

Pekin’in sergilediği uzlaşmacı tona karşın, ABD’nin tek taraflı yaptırım tehditlerine karşı "meşru hakları koruma" vurgusu da metinde yer buldu. Bu hamle Çin’in masadan kaçmadığını ancak "eşitlik ve karşılıklı saygı" ilkelerinden taviz vermeyeceğini gösteren stratejik bir satranç hamlesi olarak değerlendiriliyor. Küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı bir dönemde bu mekanizma, olası bir ticaret savaşının kontrolden çıkmasını engelleyecek en kritik "stratejik fren" olarak görülüyor.

Piyasalara "istikrar aşısı"

Gelişme, küresel borsalarda ve teknoloji endekslerinde temkinli bir iyimserliğe yol açtı. Yatırımcılar, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki iletişimin güçlendirilmesini, sarsılan finans sistemine ve tedarik zincirlerine enjekte edilen bir "istikrar aşısı" olarak nitelendiriyor.

Pekin’den gelen bu stratejik mesaj, küresel ekonomi matematiğinde çatışma maliyetinin, müzakere masasından çok daha ağır olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu.