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Çin'den ABD ziyareti açıklaması

Pekin yönetiminin olası ABD ziyareti ile ilgili "iletişimi sürdürmeye istekli" olduğu belirtildi.

Haber Merkezi
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Çin, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin olası ABD ziyareti ile ilgili "iletişimi sürdürmeye istekli" olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu haftanın başlarında Wang'ı resmi olarak davet edildiğini, ancak iki tarafın bir tarih belirlemediğini açıklamıştı.

Çin'den yapılan açıklamada, Yi'nin olası Washington ziyareti ile ilgili ABD'yle iletişimi sürdürmekte istekli olduğuna işaret edildi..