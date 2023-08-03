Çin'den ABD ziyareti açıklaması

Çin, Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin olası ABD ziyareti ile ilgili "iletişimi sürdürmeye istekli" olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu haftanın başlarında Wang'ı resmi olarak davet edildiğini, ancak iki tarafın bir tarih belirlemediğini açıklamıştı.

Çin'den yapılan açıklamada, Yi'nin olası Washington ziyareti ile ilgili ABD'yle iletişimi sürdürmekte istekli olduğuna işaret edildi..