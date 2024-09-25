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Çin'den ABD'li şirkete 'ayrımcı tedbir' soruşturması

Çin Ticaret Bakanlığı, Sincan Özerk Bölgesi'nden pamuk tedarik etmeyi bırakan Calvin Klein ve Tommy Hilfiger gibi markaların çatı şirketi PVH Grup hakkında, ayrımcı tedbirler nedeniyle "Güvenilmez Varlık Listesi" kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Çin'den ABD'li şirkete 'ayrımcı tedbir' soruşturması
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 Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'li tekstil şirketinin Sincan'dan tedarik ettiği ürünlerle ilgili aldığı "ayrımcı tedbirler" nedeniyle "Güvenilmez Varlık Listesi" kapsamında soruşturulduğu belirtildi.

Şirketin, Sincan'dan ithal pamuk ve diğer ürünleri boykot ederek piyasanın normal alım satım ilkelerini ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu suretle "Çin şirketlerinin meşru hak ve çıkarlarına zarar verdiği", "Çin'in egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını tehdit ettiği" ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında ABD'li şirketten son 3 yılda konuyla ilgili belge yazışmalarını 30 gün içinde teslim etmesi isteniyor. Şirket bu sürede konuyla ilgili savunmasını sunma hakkına sahip bulunuyor.

Dünyanın önde gelen pamuk üretim merkezlerinden biri olan Sincan Uygur Özerk Bölgesi, bölgedeki Türk ve Müslüman azınlıkların zorla çalıştırıldığı iddiaları nedeniyle dünya gündemine gelmişti.

İddialar nedeniyle aralarında Nike, Adidas ve H&M gibi ABD'li ve Avrupalı uluslararası şirketler, Sincan'dan hammadde tedariğini gözden geçireceklerine ilişkin açıklamalar yapmıştı.

ABD Kongresi'nin 2021'de çıkardığı Uygurların Zorla Çalıştırılmasını Önleme Yasası, "aksi ispat edilene dek hukuken geçerli öngörü" olarak her ürünün zorla çalıştırma sonucu olduğu kabulüyle bölgeden tüm ithalatı yasaklamıştı.

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