Çin’den ABD’ye nükleer silahsızlanma çağrısı

Pekin, dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip ülkenin ABD olduğunu vurgularken, Washington’un nükleer silahlarını azaltması gerektiğini savundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin nükleer silahsızlanma konusunda özel ve öncelikli bir sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Lin, “Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip bir süper güç olarak ABD’nin en acil görevi, nükleer silahsızlanma yükümlülüklerini samimiyetle yerine getirmesidir” ifadelerini kullandı.

Pentagon raporu tartışma yarattı

Pentagon’a ait taslak raporda, Çin’in Moğolistan sınırına yakın bölgelerde yer alan üç füze sahasına 100’den fazla katı yakıtlı DF-31 kıtalararası balistik füze yerleştirmiş olabileceği öne sürüldü. Raporda, Pekin yönetiminin silahların kontrolüne yönelik kapsamlı görüşmelere istekli görünmediği de belirtildi.

ABD merkezli Bulletin of the Atomic Scientists ise Çin’in nükleer silah stokunu diğer nükleer güçlere kıyasla daha hızlı şekilde genişlettiğini ve modernize ettiğini açıkladı.

“ABD önce kendi cephanesini azaltmalı”

Çinli sözcü Lin, Pentagon raporundan haberdar olmadığını söylerken, benzer iddiaların geçmişte de dile getirildiğini hatırlattı. Lin, bu tür değerlendirmelerin ABD’nin kendi nükleer kuvvetlerini modernize etme sürecine gerekçe oluşturmayı ve küresel stratejik istikrarı zedeleyen adımları meşrulaştırmayı amaçladığını savundu.

Lin, ABD’nin nükleer cephaneliğini önemli ölçüde azaltmasının, diğer nükleer silah sahibi ülkelerin silahsızlanma sürecine katılabilmesi için gerekli zemini oluşturacağını dile getirdi.

Nükleer kapasiteye ilişkin rakamlar

ABD’li analistlere göre Çin, son dönemde nükleer kapasitesini hem sayı hem de kabiliyet açısından artırdı. Pentagon’un taslak raporunda, Çin’in nükleer savaş başlığı sayısının 2024 itibarıyla 600’lerin düşük seviyesinde olduğu, ancak üretim hızının önceki yıllara kıyasla yavaşladığı ifade edildi.

Raporda, buna rağmen Çin’in 2030 yılına kadar 1.000’in üzerinde nükleer savaş başlığına ulaşmasının beklendiği kaydedildi. ABD’nin ise yaklaşık 5.177 nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.

“İlk kullanmama” vurgusu

Çinli yetkililer, Pekin yönetiminin nükleer silahları ilk kullanan taraf olmama politikasına bağlı kaldığını ve savunma odaklı bir nükleer strateji izlediğini belirtti. Lin Jian, Çin’in hiçbir ülkeyle nükleer silahlanma yarışına girmediğini de vurguladı.