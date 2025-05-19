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Çin’den ABD’ye sert tepki: Huawei krizi büyüyor!

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı baltaladığı savundu.

Haber Merkezi
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Çin’den ABD’ye sert tepki: Huawei krizi büyüyor!
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Çin Ticaret Bakanlığı, Trump yönetiminin dünyanın dört bir yanındaki şirketleri Huawei tarafından üretilen yapay zekâ çiplerini kullanmamaları için uyarmasına sert tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, "ABD Cenevre görüşmelerinde varılan mutabakatı baltalıyor" dedi.

ABD'yi Çin'e yönelik ayrımcı eylemlerini durdurmaya çağırdıklarını vurgulayan Ticaret Bakanlığı, "ABD Çin'in çıkarlarına zarar vermekte ısrar ederse Çin haklarını korumak için sağlam adımlar atacaktır" dedi.

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