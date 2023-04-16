Çin'den Almanya'ya Tayvan çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi, Pekin'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşmesinde, Tayvan sorunu ile Almanya'nın yeniden birleşmesi arasında paralellik kurdu.

Tayvan'ın Japon işgalinin ardından Çin'e dönüşünün İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Vang, "Çin Almanya'nın yeniden birleşmesini desteklemişti, şimdi Almanya'nın Çin'in barışçı birleşmesini destekleyeceğini umuyoruz." dedi.

Vang, Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu bozan ve barışı tehlikeye atan tarafın Tayvan'daki bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı güçler olduğunu savundu.

Çin'in açıklamasına göre, Alman Bakan Baerbock da ülkesinin Çin'in Tayvan konusundaki hassasiyetini anladığını belirterek, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ülkenin tek meşru temsilcisi kabul eden "tek Çin" politikasına bağlı olduklarını ifade etti.

Baerbock, Çin ziyaretinde mevkidaşı Çin Gang ile Tiencin şehrindeki görüşmesinin ardından, Çin ile Tayvan arasındaki bir çatışmanın bütün dünya için bir "dehşet senaryosu" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Alman Bakan, "Dünya ticaretinin yüzde 50'sinin geçtiği Tayvan Boğazı'ndaki askeri bir gerilim bütün dünya için dehşet senaryosu olur. Buradaki bir istikrarsızlık Almanya'nın, Avrupa'nın ve tüm dünyanın çıkarlarını etkiler." ifadelerini kullanmıştı.

Baerbock, ayrıca "Tayvan Boğazı'ndaki statükonun şiddet yoluyla tek taraflı olarak değiştirilmesinin Avrupalılar tarafından kabul edilemeyeceğini" dile getirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.