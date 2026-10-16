Çin'den Bakü'deki CICA Zirvesi'nde Asya ülkelerine dört maddelik iş birliği çağrısı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak 7. CICA Zirvesi'ne katılan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, konferansta yaptığı konuşmada Asya'nın karşı karşıya olduğu dönüşümlere dikkat çekti. CICA'nın kuruluşundan bu yana çok taraflılığı ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerini savunduğunu belirten Wang, küresel krizlerin ancak dayanışma ve ortak akılla aşılabileceğini ifade etti.

Dört maddelik iş birliği vizyonu

Wang Yi, Asya ülkeleri arasındaki bağların derinleştirilmesi amacıyla barış ve istikrarın korunması, ortak refahın ilerletilmesi, medeniyetler arası karşılıklı öğrenmenin teşvik edilmesi ve küresel yönetişimin iyileştirilmesini içeren dört maddelik kapsamlı bir öneri paketi açıkladı. Çin'in barışçıl kalkınma yolunu kararlılıkla sürdüreceğini vurgulayan Wang, ülkesinin uluslararası istikrara ve küresel ekonomik büyümeye katkı vermeye devam edeceğini kaydetti.

Bakü Deklarasyonu kabul edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede, üye ülkelerin güvenlik ve kalkınma öncelikleri ele alındı. Görüşmeler sonucunda Küresel Güney'in ortak çıkarlarının savunulması ve bölgesel iş birliğinin artırılmasını hedefleyen 7. CICA Zirvesi Bakü Deklarasyonu resmen onaylandı.