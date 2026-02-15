Çin'den bazı ülkelere tek taraflı vize muafiyeti

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve Kanada vatandaşları, 17 Şubat'tan itibaren, 30 günü aşmamak kaydıyla Çin'e vizesiz seyahat edebilecek.

Kovid-19 salgınıyla kesilen yurt dışından seyahatleri canlandırmayı amaçlayan Çin, çok sayıda ülkenin vatandaşlarına kısa süreli seyahatlerde vize muafiyeti ve vizesiz geçiş düzenlemeleri yaparak teşvik edici adımlar atmıştı.

Program 47 ülkeye çıktı, süre 30 güne uzatıldı

Pekin yönetimi, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltirken, programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmıştı. 55 ülkenin vatandaşlarına ise 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, geçen ay Çin'e yaptıkları ayrı ziyaretlerde ülkelerinin vize muafiyeti programına dahil edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.