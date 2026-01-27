Çin’den BM’de uluslararası hukukun üstünlüğü vurgusu

Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerinin kararlılıkla savunulması ve uluslararası hukukun üstünlüğünün otoritesinin ciddiyetle korunması çağrısında bulundu.

Fu Cong’tan eşitlik, egemenlik ve barışçıl çözüm vurgusu

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, Fu Cong, BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen uluslararası hukukun üstünlüğü konulu açık oturumda yaptığı konuşmada, tüm ülkelerin birbirlerine eşit davranması, birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesine bağlı kalması gerektiğini belirtti.

Fu konuşmasında, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına veya güç kullanma tehdidine karşı çıkılması, aynı zamanda diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme ilkesine da bağlı kalınması önemine vurgu yaptı.

Hiçbir ülkenin uluslararası polis veya uluslararası yargıç gibi davranamayacağını belirten Fu, “Büyük ülkeler çifte standarttan, kuralları seçici bir şekilde uygulamaktan ve kendi iradelerini başkalarına dayatmaktan kaçınmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Fu, dünyanın çok kutupluluğu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesinin, çağımızın geri döndürülemez eğilimleri olduğuna işaret ederek, “Dünyanın kaderi tüm ülkeler tarafından ortaklaşa belirlenmeli, uluslararası kurallar tüm ülkeler tarafından ortaklaşa oluşturulmalı ve kalkınmanın sonuçları tüm ülkeler tarafından paylaşılmalıdır.” dedi.

Uluslararası ortam ne kadar karmaşıklaşırsa, BM'nin otoritesi ve statüsünün de o kadar önemli olduğuna dikkat çeken Fu, BM Güvenlik Konseyi’nin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında birincil sorumluluğa sahip olduğunun ve statüsü ile rolünün yeri doldurulamaz nitelikte bulunduğunun altını çizdi.

Fu, Çin’in diğer ülkelerle birlikte insanlığın kader birliği inşasını hızlandırarak, uluslararası hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve dünya barışı ile kalkınmasının ilerletilmesi için yeni katkılar yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.