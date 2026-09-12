Çin'den BMGK'da kritik çağrı: Yeni teknoloji tehditlerine karşı terörle mücadele iş birliği vurgusu

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), terörle mücadele gündemiyle açık bir oturum düzenledi. Toplantının başlangıcında tüm katılımcılar, "11 Eylül" saldırılarında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla ayağa kalkarak saygı duruşunda bulundu.

"Terörizm biçim değiştirdi, kök nedenler hedef alınmalı"

Oturumda söz alan Çin'in BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Sun Lei, son 25 yıllık süreçte BM çatısı altındaki küresel terörle mücadele iş birliğinin derinleştiğini ancak tehdidin tamamen ortadan kaldırılamadığını vurguladı. Terörün günümüzde merkezsizleşme, parçalanma ve yeni teknolojilerin kötü niyetle kullanımı gibi yeni nitelikler kazandığını belirten Sun, uluslararası toplumun BM'nin koordinasyon rolünü desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Sun, güvenlik tedbirlerinin artırılmasının yanı sıra terörizmi besleyen kaynakların ve ortamın kurutulması gerektiğini söyleyerek, sorunun hem semptomlarına hem de kök nedenlerine eş zamanlı müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin'in uluslararası iş birliği kararlılığı

Sun Lei, Pekin yönetiminin uluslararası alandaki terörle mücadele süreçlerine katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti. Çin'in BM, Şanghay İşbirliği Örgütü (SİÖ) ve BRICS gibi platformlar üzerinden iş birliğini sürdüreceğini belirten Sun; tecrübe paylaşımı yapmaya, ilgili ülkelerin kapasite artırımına destek vermeye ve küresel terörle mücadelede yapıcı bir rol üstlenmeye devam edeceklerini dile getirdi.