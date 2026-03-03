Çin’den diplomatik çözüm çağrısı

Çin yönetimi, bölgede artan siyasi ve askeri gerginlikler karşısında barışçıl çözüm çağrısı yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, son dönemde farklı bölgelerde yükselen krizlere dikkat çekilerek, askeri müdahalelerin mevcut sorunları çözmek yerine daha da karmaşık hale getirebileceği uyarısı yapıldı.

Pekin’den küresel barış vurgusu

Pekin yönetimi, tarafların doğrudan diyalog ve müzakerelere başlamasının önemine işaret ederek, uluslararası kurumların sürece aktif şekilde dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada, diplomatik girişimlerin yalnızca taraflar arasında güven inşasına katkı sağlamayacağı, aynı zamanda küresel barış ve istikrar için de kritik rol oynayacağı belirtildi.

Çin, istikrarın yalnızca ilgili devletlerin değil, tüm uluslararası toplumun ortak çıkarı olduğunu hatırlatarak, krizlerin çözümünde uzlaşma ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. Ülke, çok taraflı diplomatik kanalların etkin kullanımıyla gerginliklerin azaltılabileceğini ve kalıcı çözümlerin mümkün olabileceğini savundu.

Bu açıklama, Çin’in uluslararası arenada diplomasiye öncelik veren tutumunu bir kez daha ortaya koyarken, taraflara sağlıklı iletişim ve müzakere çağrısı yapmasıyla dikkat çekti.