Çin'den dünya ticaretini etkileyecek dev proje: 134 kilometrelik kanal açıldı

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Çin, küresel ticaret ve lojistik altyapısında önemli bir projeyi daha tamamladı. Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning kentinden Beibu Körfezi'ne uzanan 134,2 kilometrelik Pinglu Kanalı, düzenlenen çalışmaların ardından hizmete girdi.

Toplam 72,7 milyar yuan, yani yaklaşık 10,75 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen kanal, Çin'in güneybatı bölgelerini denize daha doğrudan bağlayacak yeni bir ulaşım koridoru oluşturdu.

5 bin tona kadar gemiler geçebilecek

Pinglu Kanalı, Çin'deki en yüksek seyrüsefer standartlarına uygun olarak inşa edildi. Su yolu, 5 bin tona kadar olan gemilerin geçişine imkân sağlayacak.

Projenin dikkat çeken özelliklerinden biri de inşasında 21 önemli teknolojik yeniliğin ilk kez uygulanmış olması. Kanal üzerindeki gemi geçiş havuzlarında hızlı geçişi destekleyen ve su tasarrufu sağlayan sistemler kullanıldı. Bu özellikleriyle Pinglu Kanalı, kendi kategorisinde dünyanın en yüksek seyrüsefer kapasitesine sahip kanalı olarak öne çıkıyor.

Nakliye mesafesi 560 kilometreden fazla kısalacak

Kanalın faaliyete geçmesiyle Çin'in güneybatısından çıkan yüklerin denize ulaşmak için karayolu ve daha uzun su güzergâhlarını kullanma ihtiyacı azalacak.

Yeni güzergâhın, mevcut rotalara kıyasla nakliye mesafesini 560 kilometreden fazla kısaltması bekleniyor. Bu durum özellikle ASEAN ülkelerinin önemli limanlarına gerçekleştirilen taşımacılıkta zaman ve navlun açısından avantaj sağlayacak.

Lojistik maliyetlerinde yüzde 30'a varan düşüş hedefleniyor

Pinglu Kanalı'nın yalnızca ulaşım süresini değil, taşıma maliyetlerini de azaltması hedefleniyor. Projenin, genel lojistik maliyetlerini yüzde 18 ila 30 arasında düşürmesi öngörülüyor. Kanalın bölge ekonomisine yıllık 5 milyar yuanın üzerinde ulaşım tasarrufu sağlaması hedefleniyor.

Çin ile ASEAN arasındaki ticarete yeni koridor

Yeni su yolu, Çin'in güneybatı bölgelerindeki ekonomik faaliyetlere de ivme kazandırması beklenen önemli altyapı projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Pinglu Kanalı'nın, Çin ile ASEAN ülkeleri arasındaki ekonomik entegrasyonu ve bölgesel iş birliğini daha da geliştirmesi öngörülüyor.