Çin’den dünyaya nükleer uyarısı: Saldırılar hukuk dışıdır

Pekin yönetimi, nükleer güvenlik konusundaki endişelerini en üst perdeden dile getirerek sahadaki gerilimin boyutlarını bir kez daha hatırlattı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı açıklamada, UAEA’nın güvencesi ve denetimi altında bulunan barışçıl amaçlı nükleer tesislere yönelik her türlü saldırının meşruiyet dışı olduğunu vurguladı. Bu çıkış, sadece bir kınama değil; aynı zamanda nükleer bir felaket riskine karşı uluslararası topluma yapılmış acil bir çağrı niteliği taşıyor.

BM şartı ve uluslararası hukuk vurgusu

Mao Ning’e göre, bu tesislerin hedef alınması sadece fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda küresel düzenin temel taşlarına yönelik bir saldırı. Sözcü, bu tür eylemlerin BM Şartı’nın amaçlarına, uluslararası hukuk normlarına ve UAEA’nın belirlediği bağlayıcı düzenlemelere tamamen aykırı olduğunun altını çizdi. Pekin, barışçıl nükleer enerji kullanımının korunması gerektiğini savunurken, tesislerin çatışma sahasına dönüştürülmesini kabul edilemez bir kırmızı çizgi olarak tanımlıyor.

Nükleer güvenlikte kritik eşik

Nükleer tesislerin operasyonel kabiliyetine veya güvenliğine yönelik her müdahale, telafisi imkansız çevresel ve insani felaketlerin kapısını aralıyor. Çin’in bu sert çıkışı, UAEA’nın denetim mekanizmalarının etkisizleştirilmesine ve nükleer enerjinin barışçıl kullanımının stratejik bir silah haline getirilmesine karşı bir set çekme amacı taşıyor. Bölgedeki enerji altyapısına yönelik baskıların nükleer sahalara sıçraması, krizin sadece yerel değil, kıtalararası bir felaket senaryosuna dönüşme riskini barındırıyor.

Pekin’in stratejik duruşu

Bu açıklama, Çin’in küresel krizlerdeki arabulucu ve düzen koruyucu rolünü pekiştirme çabası olarak okunabilir. Ancak sahadaki gerçeklik, nükleer tesislerin etrafındaki askeri hareketliliğin devam ettiğini gösteriyor. Mao Ning’in ifadeleri, nükleer güvenlik protokollerinin ihlal edilmesinin sadece tarafları değil, tüm dünyayı geri dönülemez bir yıkımın eşiğine getireceği uyarısını taşıyor.