Çin’den elektrikli otomobil üreticilerine uyarı: Yurt dışında fiyat savaşına girmeyin

Çin yönetimi, otomobil üreticilerinin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerine yönelik yeni bir çerçeve oluşturdu. Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ve Piyasa Düzenleme Devlet İdaresi tarafından hazırlanan kılavuz, yurt dışında faaliyet gösteren Çinli otomotiv şirketleri için yol gösterici nitelik taşıyor. Düzenlemenin merkezinde, şirketlerin dış pazarlarda agresif indirimlere başvurarak rekabet koşullarını bozmasının önüne geçilmesi bulunuyor.

Fiyatlandırmada maliyet ve piyasa koşulları esas alınacak

Kılavuzda, Çinli üreticilerin farklı ülkelerdeki fiyat politikalarını belirlerken maliyetleri ve uluslararası piyasalardaki arz-talep dengesini dikkate alması gerektiği belirtildi. Şirketlerden, haksız bir rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla piyasanın işleyişini bozacak uygulamalardan uzak durmaları istendi. Yurt dışındaki tanıtım faaliyetlerinde ise ilgili ülkelerin kurallarına uyulması ve tüketicileri yanıltabilecek reklamlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. Düzenlemede ayrıca Çin otomotiv markalarının uluslararası alandaki itibarının korunmasına dikkat çekildi.

Kılavuz yalnızca fiyat politikasına odaklanmıyor. Çinli şirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki pazar ve kullanım koşullarını dikkate almaları da isteniyor. Bu kapsamda, hedef ülkenin ihtiyaçlarına ve kullanım ortamına uygun olmayan araçların ihraç edilmemesi gerektiği belirtildi. Yerel operasyonlarda işe alım süreçlerinin ise eşit fırsat ve adil muamele ilkelerine dayanması öngörüldü.

Çinli üreticilerin yurt dışı satışları hızlanıyor

Çinli otomotiv şirketlerinin küresel pazarlardaki büyümesi, Pekin'in yeni düzenlemesinin arka planında önemli bir yer tutuyor. BYD'nin 2026'nın ilk yarısında yurt dışından elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 34 yükselerek yurt içi satış gelirlerini geride bıraktı. Aynı dönemde şirketin Çin'deki satış gelirleri yüzde 31 düştü.

BYD ağustosta 189 bin 466 yeni enerjili araç ihraç ederken, bu rakam geçen yılın aynı ayının iki katından fazla oldu. Geely Automobile Holdings'in aynı dönemdeki ihracatı da yıllık bazda üç katına çıkarak 110 bin 94 araca ulaştı. İhracat, şirketin toplam satışlarının yüzde 41'ini oluşturdu.

Ucuz araçlar küresel endişeyi artırıyor

Çinli üreticilerin elektrikli araç ihracatındaki hızlı yükseliş, sektördeki ilerlemenin göstergesi olarak değerlendirilirken diğer ülkelerdeki politika yapıcıların endişelerini de artırıyor. Özellikle düşük fiyatlı elektrikli araçların yerel otomotiv sanayisi ve istihdam üzerindeki olası etkileri tartışma konusu olurken, ABD ve Avrupa'dan gelebilecek gümrük vergilerine ilişkin tehditler de devam ediyor. Pekin'in temel kaygılarından biri ise Çinli şirketlerin dış pazarlarda birbirleriyle yoğun bir fiyat rekabetine girmesi olarak öne çıkıyor.

İç pazardaki rekabet baskısı dışarıya taşınıyor

Çin'de kamu desteklerinin, kârlılık sorunu yaşayan bazı otomobil üreticilerinin üretim kapasitelerini artırmasına ve artan kapasiteyi dış pazarlara yönlendirmesine imkân sağladığı belirtiliyor.

Sektörde aşırı rekabeti azaltmaya yönelik girişimlere karşın, halka açık Çinli otomotiv şirketlerinin büyük bölümünün yılın ilk yarısında kârlılığında düşüş yaşandı. Bu tablo, şirketlerin uluslararası pazarlardaki büyüme stratejilerini daha da önemli hale getirirken Pekin'in fiyat rekabetine ilişkin kaygılarını da artırıyor.