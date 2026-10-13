Çin'den Estonya'ya üst düzey tebrik: İlişkileri geliştirme vurgusu

Pekin yönetimi ile Estonya arasındaki diplomatik bağları güçlendirecek önemli bir mesaj yayımlandı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Estonya Cumhurbaşkanlığı makamına gelen Ülle Madise'yi kutlayarak görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu. Gönderilen mesajda, iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çekildi.

Geleneksel dostluk ve istikrarlı gelişim

Xi Jinping mesajında, son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli ve istikrarlı bir ivme kazandığını belirtti. Çin ile Estonya ortaklığının her alandaki iş birliğinde somut ilerlemeler kaydettiğini ifade eden Xi, bu durumun her iki ülke halkına da somut yararlar sağladığının altını çizdi.

Ortak çaba ve iş birliğini genişletme vurgusu

Çin'in ikili ilişkilerin gelişimine büyük bir hassasiyetle yaklaştığını dile getiren Çin lideri, Estonya Cumhurbaşkanı Ülle Madise ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdi. Bu kapsamda siyasi güvenin artırılması, karşılıklı yarara dayalı iş birliğinin genişletilmesi ve kültürel iletişimin pekiştirilmesi suretiyle ikili ilişkilerin içeriğinin zenginleştirileceği kaydedildi.