  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çin'den Filistin'e destek açıklaması
Takip Et

Çin'den Filistin'e destek açıklaması

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çin'den Filistin'e destek açıklaması
Takip Et

Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu. Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları vardı.

"Gazze'ye yönelik saldırılar süresiz olarak devam edemez" dedi, iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Çin Devlet Başkanı, ülkesinin, Gazze'ye yönelik acil insani yardım kapsamında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

Çin'in, tam egemenlik sahibi bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olma taleplerini desteklediğini de ifade etti.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Mayıs 2024 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Emlak vergisi ödemelerinde yarın son günEmlak vergisi ödemelerinde yarın son günEkonomi

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacakVakıflar Genel Müdürlüğü 122 sözleşmeli personel alacakEkonomi

 