Çin'den Gazze tepkisi: Vicdanlı hiçbir ülke bu trajedilerin sürmesine izin veremez

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırıları sürerken, bölgedeki can kaybı ve yıkımın boyutu her geçen gün artıyor.

27 gündür devam eden bombardımanlarda binlerce sivilin hayatını kaybetmesine rağmen ateşkes yapılmaması büyük tepkiyle karşılanıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da, Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." açıklaması yaptı.