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Çin'den Gazze tepkisi: Vicdanlı hiçbir ülke bu trajedilerin sürmesine izin veremez

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanı Vang, "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." dedi.

Haber Merkezi
AA
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Çin'den Gazze tepkisi: Vicdanlı hiçbir ülke bu trajedilerin sürmesine izin veremez
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İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlayan saldırıları sürerken, bölgedeki can kaybı ve yıkımın boyutu her geçen gün artıyor.

27 gündür devam eden bombardımanlarda binlerce sivilin hayatını kaybetmesine rağmen ateşkes yapılmaması büyük tepkiyle karşılanıyor. 

Çin Dışişleri Bakanı Vang da, Gazze'de sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, "Vicdanlı ve sorumlu hiçbir ülke, bu trajedilerin sürmesine izin veremez." açıklaması yaptı.

 

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