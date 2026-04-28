Çin’den Hürmüz çıkışı: Krizin sorumlusu ABD ve İsrail’dir

Hürmüz Boğazı’nda son haftalarda tırmanan gerilim ve gemi trafiğindeki durma noktasına gelen tıkanıklık, küresel piyasaları alarma geçirdi. Konuya ilişkin en net tepki ise dünyanın en büyük enerji ithalatçısı konumundaki Çin’den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, boğazdaki kaosun bir sonuç olduğu ve asıl sorunun bölgedeki saldırgan politikalardan kaynaklandığı vurgulandı.

“Sorumlular ABD ve İsrail'dir”

Pekin yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut tıkanıklığın temel nedeninin ABD ve İsrail’in bölgede yürüttüğü askeri faaliyetler olduğunu savunuyor. Açıklamada, bu iki aktörün müdahaleci politikalarının bölgesel güvenliği altüst ettiği ve deniz ticaretini doğrudan tehdit eden bir güvenlik boşluğu yarattığı belirtildi. Çin’e göre, bu stratejik dar boğazda yaşanan kriz, bölgedeki savaşın yayılma etkisinden başka bir şey değil.

Çıkış yolu: Kapsamlı ateşkes

Sorunun çözümü için askeri tırmandırmanın bir seçenek olmadığını ifade eden Çin, uluslararası topluma ‘kalıcı ateşkes’ çağrısında bulundu. Pekin, boğazdaki trafiğin ancak savaşın durdurulması ve diplomatik kanalların açılmasıyla normale dönebileceğinin altını çizdi. Enerji güvenliğinin tehlikeye girmesinin küresel bir resesyonu tetikleyebileceği uyarısında bulunan Çinli yetkililer, tüm tarafları sağduyuya ve bölgedeki askeri hareketliliği sonlandırmaya davet etti.