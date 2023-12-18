Çin'den iPhone kararı: Ülke genelinde yasaklanabilir

Yeni rapor, Çin’de iPhone kullanıma yönelik yasağın en az sekiz eyaleti kapsayacak şekilde genişletileceğini söylüyor. Bu, eylül Çin’de az sayıda ajansı etkileyen ilk iPhone yasağına göre büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Çinli yetkililer, hükümet çalışanlarından iPhone ve diğer yabancı akıllı telefonlar yerine yerel şirketlerin telefon markalarını kullanmalarını istiyor.

Donanım Haber'in aktardığına göre, raporda, müreffeh kıyılar dahil olmak üzere en az sekiz ildeki çok sayıda devlet dairesi ve firması, geçtiğimiz bir veya iki ay içinde çalışanlarına yerel markalara geçmeleri yönünde talimat verdi. Gizlilik kararı nedeniyle kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Pekin ve Tianjin’deki az sayıda kurumun personele yabancı cihazları evde bırakmalarını söylemeye başladığı eylül ayından bu yana büyük bir adım atıldığını söyledi.