Çin’den Japonya’ya 577 milyon dolarlık suçlama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Japonya'nın, Fukuşima'daki balık endüstrisine yaptığı yaklaşık 577 milyon dolarlık desteğine ilişkin soruya Vınbin, "Eğer nükleer özellikli atık su zararsızsa, neden Fukuşima'daki balıkçılık endüstrisinin etkileneceğini düşünüyorlar?" yanıtını verdi.

Vınbin, "Eğer vicdanları rahatsız hissetmiyorsa neden Japon hükümeti, insanları susturmak için onlara tazminat ödüyor?" sorusunu sorarak, buna verilecek tek mantıklı cevabın okyanusa salınacak suda "çok yanlış bir şey" olduğunu belirtti.

Sözcü, Japonya’nın tazminatla yurt içinde insanların "sessizliğini satın alması"nın, atık su tahliyesi konusunda uluslararası alanda daha çok eleştiri ve itiraza yol açacağını söyledi.