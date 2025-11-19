Çin’den Japonya’ya diplomatik rest: Takaiçi sözlerini geri alsın!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Takaiçi'nin sözlerinin Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerin siyasi temeline zarar verdiği ve Çin halkının tepkisini çektiğini belirtti.

Çin, Başbakan Takaiçi’den Tayvan açıklamasını geri çekmesini talep etti

Japon tarafının ilişkilerin siyasi temelini güvenceye alacak adımlar atması gerektiğini vurgulayan Sözcü Mao, Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözlerini geri almasını istediklerini ifade etti.

Mao, "Eğer Japonya bu sözleri geri almayı reddederse Çin ciddi karşı tedbirlere başvuracak, Japon tarafı bunun sonuçlarına katlanacaktır." dedi.

Çinli Sözcü, söz konusu karşı tedbirlerin ne olacağına dair açıklama yapmaktan kaçındı.

Ne olmuştu?

Japonya Başbakanı Takaiçi'nin 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik bir müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "ülkenin varlığını tehdit eden durum", müttefiklere yönelen fakat Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan saldırganlığa işaret ediyor. Ülke, bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırılan silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japon Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri olarak dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı bir tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Pekin yönetimi, başta Takaiçi'den sözlerini geri almasını istemiş, Başbakan bunu reddedince Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Kenji Kanasugi'yi, konuyla ilgili Çin Dışişleri Bakanlığına çağırarak Tokyo yönetimine protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ayrıca güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle Japonya'ya seyahat uyarısı da yayımlamıştı. Çin Eğitim Bakanlığı da öğrencilere, güvenlik riskleri nedeniyle bu ülkede "eğitim koşullarının uygun olmadığı" uyarısında bulunmuştu.