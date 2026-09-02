Çin’den kritik keşif: Dev bakır ve altın yatağı bulundu

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Çin, doğudaki Anhui eyaletinde gerçekleştirdiği maden arama çalışmalarında önemli bir sonuca ulaştı. Xuancheng kentindeki Chating bakır-altın yatağında yapılan sondajlarda, yüksek miktarda bakır ve altın barındırma potansiyeline sahip geniş bir kaynak alanı tespit edildi. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyurulan keşfin, ülkenin stratejik maden kaynaklarını güçlendirme çalışmalarına katkı sağlaması bekleniyor.

Chating yatağı, Yangtze Nehri metalojenik kuşağının orta ve aşağı kesimlerinde yer alan Nanling-Xuancheng bakır-altın bölgesinde bulunuyor. Yangtze Nehri Deltası'nın merkezindeki yatağın, volkanik tabakaların altında yer alan ve yakın dönemde tespit edilen gizli bir porfir yatağı olduğu belirtildi.

Yetkililer, saha için çok büyük ölçekli kaynak potansiyeline işaret ederken, ana cevher gövdesinin yaklaşık 1,2 kilometre uzunluğunda ve 1,1 kilometre genişliğinde olduğunu açıkladı. Tek bir sondaj kuyusunda belirlenen maksimum görünür kalınlığın ise 1.371 metreye ulaştığı bildirildi.

Bakır ve altın miktarı dikkat çekiyor

İlk değerlendirmeler, Chating sahasının kaynak büyüklüğü açısından dikkat çekici bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Yetkililere göre buradaki bakır miktarı, birkaç büyük bakır madeninin toplam ölçeğini aşabilecek seviyeye ulaşabilir. Altın açısından yapılan ilk değerlendirmelerde ise kaynağın 10'dan fazla büyük altın madenine denk bir büyüklüğe ulaşabileceği belirtildi.

Sondajların yatağın daha derin kesimlerini henüz tamamen kapsamaması ise dikkat çekiyor. Bu nedenle ilerleyen çalışmalarla birlikte mevcut kaynak tahminlerinin yukarı yönlü değişebileceği ifade ediliyor. Sahada bakır ve altının yanı sıra gümüş ile kükürt kaynaklarının da bulunabileceği kaydedildi.

Hedef, büyük bir üretim merkezi oluşturmak

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, yatağın geliştirilmesi halinde Doğu Çin'de çok büyük ölçekli bir bakır-altın üretim merkezinin oluşturulabileceğini bildirdi. Bu yönüyle keşif, yalnızca yeni bir maden sahasının ortaya çıkarılması olarak değil, Çin'in yerli stratejik kaynaklarını artırma çalışmalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çalışmalar 2008'de başladı

Chating bölgesindeki arama sürecinin geçmişi 2008 yılına kadar uzanıyor. Anhui'deki doğal kaynaklar yetkilileri, o yıl bölgede genel araştırma ve finansman çalışmalarına başladı. Hazırlanan araştırma raporu ise 2018'de tamamlandı.

Sahadaki arama hakkı Eylül 2025'te halka açık ihale yoluyla satışa çıkarıldı. Tibet Yulong Copper Co., Ltd., söz konusu hakkı aynı yılın ekim ayında 8,6 milyar yuan, yani yaklaşık 1,27 milyar dolar karşılığında satın aldı. Şirket, arama hakkını aldıktan sonra çalışmalarını hızlandırdı ve yalnızca dört ay içerisinde yaklaşık 100 bin metre sondaj gerçekleştirdi.

Çin stratejik maden aramalarını genişletiyor

Chating keşfi, Çin'in son yıllarda stratejik mineral kaynaklarına yönelik arama faaliyetlerini artırdığı bir dönemde geldi.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığına göre 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Plan döneminde petrol ve doğal gaz sahaları da dahil olmak üzere 398 yeni büyük ve orta ölçekli stratejik maden yatağı keşfedildi. Bu süreçte özellikle bakır, altın ve potasyum gibi önemli kaynakların araştırılmasında ilerleme kaydedildi.

Bakır ve altında yeni hedefler belirlendi

Çin, özellikle bakır kaynaklarını artırmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. 2025-2027 dönemini kapsayan yüksek kaliteli bakır sektörünün geliştirilmesine ilişkin uygulama planı kapsamında ülke, 2027'ye kadar bakır cevheri rezervlerini yüzde 5 ila 10 arasında artırmayı hedefliyor. Plan doğrultusunda önemli bakır metalojenik kuşaklarında arama faaliyetlerinin yoğunlaştırılması, işletilebilir rezervlerin genişletilmesi ve yeni büyük ve orta ölçekli bakır madenlerinin kurulması öngörülüyor.

Altın alanında da benzer bir hedef bulunuyor. Çin, aynı dönem içerisinde altın kaynaklarını yüzde 5 ila 10 oranında artırmayı, altın ve gümüş üretimini ise yüzde 5'in üzerinde büyütmeyi planlıyor. Bu kapsamda ülkenin batısındaki önemli bölgelerin yanı sıra mevcut büyük ve orta ölçekli madenlerin daha derin ve çevresindeki alanlarda jeolojik araştırmaların artırılması hedefleniyor.

Yangtze Nehri'nin orta ve aşağı kesimleri boyunca uzanan bakır-altın polimetalik kaynak bölgesi de öncelikli araştırma alanları arasında yer alıyor.