Çin'den küresel sisteme ilişkin uyarı: Tarih geriye götürülmemeli

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Pekin'de düzenlenen Xiangshan Forumu, küresel güvenlik gündeminin yoğun olduğu bir dönemde başladı. Üç gün sürecek forumun açılış konuşmasını yapan Çin Savunma Bakanı Dong Jun, uluslararası sisteme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Provokatif adımlara karşı uyarı

Dong Jun, dünyayı geriye götürecek eğilimlerin yeniden canlanmasının engellenmesi gerektiğini vurguladı. Provokatif girişimlerin sonlandırılması çağrısında bulunan Çinli Bakan, özellikle hegemonya arayışı, militarist yaklaşımlar ve tarihin yeniden yorumlanmasına yönelik çabaların yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bu tür tutumlara karşı sessiz kalınamayacağını ve hoşgörü gösterilmemesi gerektiğini belirten Dong Jun, uluslararası toplumun daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

Forum kritik dönemde toplanıyor

Forum, Tayvan Boğazı ve ihtilaflı Güney Çin Denizi çevresinde askeri hareketliliğin arttığı bir döneme denk gelmesi nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Toplantı, aynı zamanda ABD'nin Asya-Pasifik'teki güvenlik taahhütlerinin tartışıldığı bir süreçte gerçekleştiriliyor.

Birçok ülkeden yüzlerce askeri yetkili, diplomat ve akademisyenin katıldığı forumun üç gün sürmesi planlanıyor.

Gözler Şi-Trump görüşmesinde

Dong Jun, konuşmasında ABD veya Japonya'yı doğrudan hedef almadı. Ancak Pekin-Tokyo hattında tansiyon son haftalarda yükselmiş durumda. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin, Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir hamlesinin Japonya'nın askeri müdahalesini tetikleyebileceğine yönelik sözleri, iki ülke arasında gerilime neden olmuştu.

Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve ada çevresindeki askeri baskısını artırıyor. Tayvan yönetimi ise Pekin'in egemenlik iddialarını reddediyor. Gözler ise şimdi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması beklenen görüşmeye çevrilmiş durumda.