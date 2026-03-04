Çin’den net mesaj: Hiçbir ülke dünyanın kaderini belirleyemez

Beijing’deki Büyük Halk Toplantı Sarayı, bugün 14. Çin Ulusal Halk Meclisi 4. Toplantısı kapsamında düzenlenen basın toplantısına sahne oldu. Toplantı sözcüsü Lou Qinjian, oturumun gündemine ilişkin soruları yanıtlarken Çin’in küresel siyasetteki temel yaklaşımını ortaya koydu. Lou, “Hiçbir ülke uluslararası meseleleri kontrol etme veya diğer ülkelerin kaderini belirleme hakkına sahip değildir” diyerek, tek taraflı müdahalelere karşı net bir tavır sergiledi. Bu açıklama, Çin’in uzun süredir savunduğu çok kutuplu dünya düzeni vizyonunun bir kez daha altını çizdi.

Orta Doğu vurgusu ve stratejik çıkarlar

Basın toplantısında ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler gündeme geldi. Lou, bölgedeki istikrarsızlığın küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Bu vurgu, Çin’in dış politikada uluslararası hukuk ve egemenlik ilkesini öncelikli bir değer olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Ancak bu söylem yalnızca diplomatik bir prensip değil; aynı zamanda Çin’in enerji güvenliği, ticaret yolları ve Kuşak-Yol girişimi gibi stratejik çıkarlarıyla da doğrudan bağlantılı.

Diplomasi mi, strateji mi?

Çin’in bu açıklamaları iki yönlü okunabilir. Bir yandan küresel kamuoyuna verilen “tek taraflı müdahalelere karşı çıkıyoruz” mesajı, Pekin’in dengeleyici güç olma iddiasını pekiştiriyor. Öte yandan, Orta Doğu’daki gelişmelerin Çin’in enerji ve güvenlik çıkarlarını doğrudan etkilediği gerçeği, bu söylemin aynı zamanda pragmatik bir diplomasi olduğunu gösteriyor. Lou Qinjian’ın sözleri, Çin’in uluslararası ilişkilerde denge unsuru olma isteği ile kendi çıkarlarını koruma zorunluluğu arasında kurduğu hassas dengeyi yansıtıyor.