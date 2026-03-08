Çin’den Orta Doğu'ya net mesaj: Müzakere masasına dönün

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ulusal Halk Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında Orta Doğu’daki gerilime dair dikkat çekici bir mesaj verdi. ABD ve İsrail’in saldırıları ile İran’ın misillemeleri sonucu tırmanan çatışmalara değinen Vang Yi, tüm tarafların “en kısa zamanda müzakere masasına dönmesi” gerektiğini belirtti. Bakan, farklılıkların ancak eşit diyalog yoluyla çözülebileceğini ve ortak güvenliğin bu şekilde hayata geçirilebileceğini ifade etti.

“Çözüme güçle ulaşılmaz”

Vang Yi’nin sözleri, Çin’in uzun süredir sürdürdüğü “diplomasi öncelikli” yaklaşımın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Pekin yönetimi, krizin başından bu yana ateşkesin sağlanması ve askeri operasyonların durdurulması gerektiğini yineliyor. Çin’in mesajı, yalnızca bölgesel aktörlere değil, küresel güçlere de yönelmiş durumda. Vang Yi, “Müzakere Masasına Dönün” çağrısıyla, çözüme güçle ulaşılamayacağını, silahlı çatışmaların yalnızca nefreti artırıp yeni krizler doğuracağını vurguladı. Bu sözler, diplomasiye dönüşün aciliyetini ve ortak güvenlik arayışının küresel sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Çin’in bu açıklaması, Orta Doğu’da çatışmaların başka ülkelere sıçrama riskine karşı bir uyarı niteliği taşıyor. Pekin, tarafların güvenlik kaygılarının eşit şekilde dikkate alınması gerektiğini savunuyor. Bu yaklaşım, Çin’in uluslararası arenada kendisini “arabulucu” rolüyle konumlandırma çabasını da güçlendiriyor.

Orta Doğu krizinin küresel yansımaları

Diplomatik mesajın zamanlaması da dikkat çekici. Bölgedeki gerilim, yalnızca askeri dengeleri değil, enerji güvenliğini ve küresel ticaret akışını da tehdit ediyor. Çin, bu noktada hem kendi ekonomik çıkarlarını korumak hem de uluslararası düzenin istikrarını sağlamak adına barış çağrısını öne çıkarıyor.

Vang Yi’nin açıklamaları, Çin’in uluslararası ilişkilerde kendisini tarafsız ama etkin bir aktör olarak konumlandırma çabasını yeniden hatırlatıyor. Pekin, çatışmaların derhal sonlandırılması ve müzakere masasına dönülmesi gerektiğini vurgularken, “ortak güvenlik” kavramını yalnızca bölgesel değil, küresel bir sorumluluk olarak tanımlıyor. Bu söylem, Çin’in diplomasiye verdiği önemi ve barış arayışındaki rolünü öne çıkaran güçlü bir mesaj niteliği taşıyor.